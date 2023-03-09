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عناصر داعش تقتل 3 رعاة من عائلة واحدة وتسرق أغنامهم بريف حماة

عناصر داعش تقتل 3 رعاة من عائلة واحدة وتسرق أغنامهم بريف حماة
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

استشهد ثلاثة مواطنين سوريين من أسرة واحدة إثر اعتداء ارهابي نفذه تنظيم (داعش) في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي.

العالم - سوريا

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن مجموعة من ارهابيي تنظيم (داعش) اعتدت مساء الأربعاء بالأسلحة الرشاشة على مجموعة من المواطنين أثناء رعيهم الأغنام في منطقة سد السيب بريف سلمية الشرقي-شرق حماة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة.

وأشار المصدر إلى أن ارهابيي تنظيم (داعش) وبعد الاعتداء على المواطنين أقدموا على سرقة أكثر من 1000 رأس غنم، ونقلها إلى عمق البادية السورية حيث تتحصن فلول من التنظيم التكفيري في أوكار ومناطق وعرة.

وفي السابع عشر من الشهر الماضي استشهد 53 مواطناً كانوا يجمعون الكمأة جراء اعتداء لإرهابيي تنظيم (داعش) جنوب شرق منطقة السخنة بريف حمص الشرقي.

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