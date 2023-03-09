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المقداد وغراندي يبحثان التعاون السوري مع مفوضية اللاجئين

المقداد وغراندي يبحثان التعاون السوري مع مفوضية اللاجئين
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الخارجية السورية فيصل المقداد مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والوفد المرافق أوجه التعاون القائمة بين الحكومة السورية والمفوضية، وبشكل خاص لمواجهة التداعيات الناتجة عن كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا في شهر شباط الفائت.

العالم - سوريا

وأكد الوزير المقداد خلال اللقاء اليوم على أهمية التعاون القائم مع المفوضية ومنظمات الأمم المتحدة ومكاتبها العاملة في سوريا، للمساهمة في التغلب على آثار الزلزال، كما أشار إلى أثر العقوبات القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب والولايات المتحدة الأمريكية على سوريا.

وشدد المقداد على أن أثر هذه العقوبات يقع بالدرجة الأولى على الناس العاديين، وهذا ما واجهته سوريا خلال كارثة الزلزال.

بدوره عبر المفوض السامي عن تقديره للتعاون الذي تبديه الحكومة السورية مع المفوضية، وأشار إلى أهمية تنسيق العمل بين المفوضية ومختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما أكد على ضرورة الربط بين الجهود الإغاثية التي تقوم بها المفوضية السامية بعد حدوث الزلزال، وتلك التي تقوم بها بخصوص عودة اللاجئين.

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