آخر تطورات إعتداءات الإحتلال الاسرائيلي لمخيم جنين

العالم - خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا باقتحام وحدات إسرائيلية خاصة تدعى يماس تابعة للشتابام الاسرائيلي بلدة جبع ونصبت كمينا لـ3 مقاومين من البلدة قال جيش الاحتلال انهم يخططون لتنفيذ عمليات فدائية ضدهم.

ولفتت مراسلتنا أن الاحتلال الاسرائيلي لم يعط فرصة للمقاومين من أجل التصدي لهم والاشتباك معهم حيث تمت مفاجأتهم بهذا الكمين المتواجد على أطراف البلدة والشارع الواصل بين مدينتي جنين ونابلس وهناك تم اغتيال الثلاثة.

وكانت قد شيعت جماهير غفيرة في جنين، ظهر اليوم الخميس، جثامين ثلاثة مقاومين في بلدة جبع، بعد أن اغتالتهم قوات الاحتلال بإطلاق النار على مركبتهم، فجر اليوم.



وشاركت جموع كبيرة في موكب التشييع، وسط حضور لعدد من المقاومين والمسلحين، والتكبيرات والهتافات المنددة بجريمة الاحتلال.



ويذكر أن ثلاثة شبان استشهدوا ، برصاص قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت بلدة جبع، جنوب جنين.



وقد أطلقت قوات الاحتلال النار على السيارة بكثافة ما أدى إلى استشهاد الشبان الثلاثة.



وانطلق موكب تشييع جثامين سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاما)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاما)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (22 عاما)، من أمام مستشفى "خليل سليمان" الحكومي، باتجاه بلدة "جبع" مسقط رأسهم، حيث ووريت جثامينهم الثرى.

فيما تم تشييع جثمان القاصر وليد سعد داود نصار (14 عاما) الذي توفي متأثر بإصابته برصاص قوات الاحتلال الثلاثاء الماضي، في مدينة جنين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط "3 شهداء برصاص جيش الاحتلال في بلدة جبع بمحافظة جنين، وقاصر متأثرا بإصابته برصاص الجيش خلال عملية نفذها الثلاثاء الماضي.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية لقوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة من نوع "هونداي" في منطقة الفوارة في جبع وبداخلها ثلاثة شبان، ما أدى إلى "استشهادهم".

والثلاثاء، نفذ جيش الكيان الإسرائيلي عملية عسكرية في جنين قتل خلالها 6 فلسطينيين.

ومنذ مطلع العام 2023، تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن مقتل 78 فلسطينيا (بما فيهم قتلى اليوم)، و14 إسرائيليا في عمليات متفرقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...