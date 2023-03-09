الرئيس التونسي يصدر مرسوما بحل المجالس البلدية وعقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد

العالم - مراسلون

وقال سعيد إن مجلس الوزراء قرر أيضا اصدار مرسومين بتنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، وانتخاب المجلس الوطني للجهات، مشيرا الى المعركة القانونية التي يخوضها ضد الاحتكار والمضاربة غير المشروعة والفاسدين.

وأكد سعيد أن الحكومة لا دخل لها بالوضع المالي الصعب الذي تعاني منه تونس، وأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الذين يريدون تجويع الشعب.

وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية إن الرئيس التونسي "قيس سعيد" أصدر مرسوما خاصا بالدعوى إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، ولكن دون تحديد موعد هذه الجلسة وخاصة أن هناك عمليات صيانة تمم في مقر البرلمان التونسي المغلق منذ 25 جويلية عام 2021.

وقال الرئيس التونسي إنه سيلتزم بخارطة الطريق التي أعلن عنها في نهاية عام 2021.

يذكر أن تونس تعاني منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتلك الإجراءات تعتبرها قوى في تونس "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011) حسب تعبيرها.