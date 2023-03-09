شاهد.. ماوراء التصعيد الاسرائيلي في الضفة والقدس المحتلتين

العالم - خاص بالعالم

وقال حسن في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الكيان الصهيوني قائم على الاجرام، يقابل هذا الاجرام صمت دولي مريب بسبب الفيتو الاميركي المسلط كالسيف على رقاب المجتمع الدولي يحمي، مؤكدا أن الكيان ماض بارتكاب الارهاب بحق الشعب الفلسطيني لانه ضامن الحماية الاميركية في المجتمع الدولي.

بدوره قال الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في غزة دواد شهاب، إن هناك حربا اسرائيلية شعواء تشن على الضفة الغربية والقدس المحتلتين، موضحا أن شن هذه الحرب بهذا التوقيت بالذات تدل على سببين، الأول أن الحكومة "نتنياهو" الفاشية تريد تنفيذ مخططها الاستيطاني بالضفة وبسط سيطرتها الكاملة على القدس المحتلة، من خلال تخويف الشعب الفلسطيني والقضاء على روح المقاومة عبر ارتكاب المجازر الشنعاء، والثاني، أن هذه الحكومة الصهيونية تعاني من تصدعات وأزمات داخلية غير مسبوقة أدت الى انقسامات كبيرة داخل الشارع الاسرائيلي، لذا تحاول خلق واقعا جديدا يحرف مسار الشارع الاسرائيلي عن هذه التصدعات والتأزمات الداخلية باتجاه الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

من جانبه قال رئيس مركز الدراسات المستقبلية أحمد رفيق عوض، ان اللتفاف الشعب الفلسطيني حول المقاومة الفلسطينية افشل المخطط الاسرائيلي من أجل فصل المقاومة عن حاضنتها الشعبية.

وأضاف، أن سياسية كيان الاحتلال الاسرائيلي قصيرة المدى، لانها ناتجة عن أحزاب داخلية تستخدم القوة لقطف الثمار بسرعة لكنها تصدم بواقع فلسطيني مناضل يحبط كل سياسياتها الفاشية.

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https://www.alalam.ir/news/6560573