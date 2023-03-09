تصعيد اسرائيلي بربري على الضفة والقدس.. لماذا بهذا التوقيت؟

العالم - مارأيكم

يقول قياديون فيحركة الجهاد الاسلامي، إن هناك حربا اسرائيلية شعواء تشن على الضفة الغربية والقدس المحتلتين، موضحا أن شن هذه الحرب بهذا التوقيت بالذات تدل على سببين، الأول أن الحكومة "نتنياهو" الفاشية تريد تنفيذ مخططها الاستيطاني بالضفة وبسط سيطرتها الكاملة على القدس المحتلة، من خلال تخويف الشعب الفلسطيني والقضاء على روح المقاومة عبر ارتكاب المجازر الشنعاء، والثاني، أن هذه الحكومة الصهيونية تعاني من تصدعات وأزمات داخلية غير مسبوقة أدت الى انقسامات كبيرة داخل الشارع الاسرائيلي، لذا تحاول خلق واقعا جديدا يحرف مسار الشارع الاسرائيلي عن هذه التصدعات والتأزمات الداخلية باتجاه الاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ويؤكد القياديون، أن المخطط الاسرائيلي لم ولن ينجح في الضفة والقدس لأن الشعب الفلسطيني سيواصل النضال والصمود، وأن استمرار الحرب على الضفة الغربية لن تبقى في ساحة الضفة الغربية فقط أنما في لحظة ما ستدخل المقاومة في غزة وستشكل حماية ودرع قوي ومساند للمقاومة في الضفة.

بدورهم يقول باحثون استراتيجيون، إن الكيان الصهيوني قائم على الاجرام، يقابل هذا الاجرام صمت دولي مريب بسبب الفيتو الاميركي المسلط كالسيف على رقاب المجتمع الدولي يحمي، مؤكدين أن الكيان ماض بارتكاب الارهاب بحق الشعب الفلسطيني لانه ضامن الحماية الاميركية في المجتمع الدولي.

ويضيف، أن ارادة الشعب الفلسطيني اثبت بالدلائل القاطعة ان العين تقاوم المخرز، مشيرين إلى أن العمليات الفردية ماهي الا حصاد لبيدر كبير سيبنى مستقبلا جديدا في الصراع الفلسطيني مع الكيان الصهيوني.

من جانبهم يقول باحثون سياسيون، ان التفاف الشعب الفلسطيني حول المقاومة الفلسطينية افشل المخطط الاسرائيلي من أجل فصل المقاومة عن حاضنتها الشعبية.

وأضاف، أن سياسية كيان الاحتلال الاسرائيلي قصيرة المدى، لانها ناتجة عن أحزاب داخلية تستخدم القوة لقطف الثمار بسرعة لكنها تصدم بواقع فلسطيني مناضل يحبط كل سياسياتها الفاشية.

ويؤكدون أن حكومة "نتنياهو" لا تخلف بالاجرام عن الحكومات الصهيونة السابقة الا انها مستعجلة على أجلها لذا تستخدم العنف غير المسبوق وتضرب كل الاتفاقيات عرض الحائط.

مارأيكم..