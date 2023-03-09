الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣
٠٤:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

هذا ما قاله الرئيس السوري لـ غراندي..

من المهم النظر إلى آثار الزلزال والحرب على سوريا برؤية واحدة شاملة

من المهم النظر إلى آثار الزلزال والحرب على سوريا برؤية واحدة شاملة
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

العالم - سوريا

واعتبر الرئيس الأسد أنّه من المهم النظر إلى آثار الزلزال والحرب على سوريا برؤية واحدة شاملة، إذ إن ما خلفته الحرب جعل مواجهة تداعيات الزلزال أكثر صعوبة.

وأكد الرئيس الأسد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والأهلية السورية وبين المنظمات الدولية التي تعمل على الأرض، وتنسيق الجهود والإمكانيات ضمن إطار الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر بما يضمن عودة الناس في المناطق المتضررة إلى حياتهم وأعمالهم.

كما بحث الرئيس الأسد وغراندي الاستمرار في الإجراءات الضرورية لعودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم ومناطقهم.

وأكّد غراندي أنّ المفوضية ستكثف أعمالها وجهودها في سوريا لدعم الاستجابة الإنسانية التي تقوم بها الدولة السورية في مواجهة كارثة الزلزال وما خلفته من أضرار بشرية ومادية كبيرة.

وأشار غراندي إلى أنّه لمس خلال زيارته إلى محافظتي اللاذقية وحماة الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السورية ومنظمات المجتمع الأهلي في مساعدة وإغاثة المتضررين من الزلزال.

روابط ذات صلة

سوريا: مخلوف يبحث مع مفوض أممي خطة الاستجابة لمواجهة آثار الزلزال

أميرعبداللهيان: إيران صديقة للشعب السوري وتقف إلى جانبه + فيديو وصور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ماوراء التصعيد الاسرائيلي في الضفة والقدس المحتلتين

بعد العدوان الإسرائيلي.. مطار حلب الدولي في الخدمة اعتباراً من صباح غد الجمعة

هذا ما قاله الرئيس السوري لـ غراندي.. من المهم النظر إلى آثار الزلزال والحرب على سوريا برؤية واحدة شاملة

كنعاني: الغرب یستغل يوم المرأة العالمي لأغراض سیاسیة

البيت الأبيض: نظام "باتريوت" لن يساعد أوكرانيا في اعتراض الصواريخ الروسية

بالفيديو.. 3 شهداء برصاص الإحتلال في بلدة جبع جنوب جنين