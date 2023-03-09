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واشنطن تفرض حظر على شركات صينية بدعوى مساعدة إيران في إنتاج المسيّرات

واشنطن تفرض حظر على شركات صينية بدعوى مساعدة إيران في إنتاج المسيّرات
الخميس ٠٩ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حظر على شخص وعدة وشركات في الصين بدعوى مساعدة إيران في إنتاج الطائرات المسيرة.

العالم - الامريكيتان

وأظهر إشعار نشره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن اجراءات الحظر الجديدة شملت فردا واحدا وكيانات في الصين وهونغ كونغ.

وادعت وزارة الخزانة في بيان إن اجراءات الحظر التي أعلنتها تستهدف كيانات ساعدت شركات بتروكيماويات إيرانية على الوصول إلى النظام المصرفي العالمي.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها إن جزءا من اجراءات الحظر استهدفت "فردا واحدا و5 شركات مقرها الصين بسبب دعمها جهود شراء طائرات بدون طيار إيرانية. وهم مسؤولون عن بيع وشحن آلاف من القطع الجوية، بما في ذلك قطع يمكن استخدامها في تشغيل الطائرات بدون طيار، إلى شركة صناعة الطائرات الإيرانية".

وقال بيان آخر للخزانة الأميركية أان جزءا من اجراءات الحظر الجديدة استهدفت "39 كيانا" زاعمة انها تسهل وصول إيران إلى النظام المالي العالمي، ووصفتها بأنها شبكة "ظل مصرفي" توفر عشرات المليارات من الدولارات سنويا.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الأربعاء، حزمة إجراءات حظر جديدة ضد إيران.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان صادر عنها، إن اجراءات الحظر تشمل اثنين من مسؤولي السجون ومسؤولًا بارزًا بالجيش وآخر بحرس الثورة، مشيرًا إلى أنها تشمل -كذلك- 3 شركات وقياداتها، بسبب مساعدة قوات إنفاذ القانون.

ووضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية أسماء 8 أفراد وثلاث شركات إيرانية على قائمة الحظر.

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