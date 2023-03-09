لابيد: نتنياهو ديكتاتور لا يمكنه التوقف عن الكذب

العالم - الاحتلال

وردا على نتنياهو الذي قال: "نواصل محاولة التوصل إلى تفاهم، المعارضة تتدهور إلى الفوضى"، علق لابيد: "نتنياهو لا يمكنه التوقف عن الكذب. الفوضويون في هذه القصة هم وزراء كبار في الحكومة يحاولون إشعال النار".

وعبر حسابه في "تويتر"، قال لابيد: لم توافق الحكومة على أي محاولة للتفاوض.

ويأتي التصريح في وقت يشهد فيه كيان الاحتلال مظاهرات ضد التشريعات القانونية التي جاءت بها حكومة اليمين الحالية، وبعد تصريح لنتنياهو، من المطار قبل مغادرته إلى روما، قال فيه: "سنفعل كل شيء لمنع تعطيل حياة الاسرائيليين، كما لن نسمح لأحد بتعطيل الديمقراطية الإسرائيلية وإلغاء قرار الأغلبية".