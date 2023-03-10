فرنسا وبريطانيا تناقشان اليوم توريد أسلحة جديدة لأوكرانيا وتدريب جيشها

العالم - أوروبا

جاء ذلك في بيان صدر عن ديوان الحكومة البريطانية، قبيل لقاء سوناك مع ماكرون المقرر اليوم الجمعة.

وزعم البيان بأن "روسيا تشكل التهديد الرئيسي للأمن الأوروبي والعالمي"، وفي ضوء ذلك سيناقش سوناك وماكرون إمكانيات تعزيز الناتو ودعم أوكرانيا على المدى القريب والبعيد.

وقالت الوثيقة: "خلال المحادثات، من المتوقع أن يتفق سوناك مع ماكرون على زيادة تعزيز التعاون الميداني للقوات المسلحة في الدولتين، وتعزيز التعاون الصناعي بين بريطانيا وفرنسا، بما في ذلك الاتفاق على إطارات التصميم المشترك للجيل القادم من الأسلحة عالية الدقة وعميقة الإصابة، التي يحتاجها الناتو للدفاع ضد التهديد المتزايد من جانب روسيا. وفي سبيل دعم أوكرانيا في الكفاح من أجل سيادتها، من المتوقع أن يتفق سوناك وماكرون على مزيد من التنسيق في مجال توريد الأسلحة الجديدة إلى أوكرانيا، وتدريب عناصر مشاة البحرية الأوكرانية".

واشارت وكالة "تاس" ان جدول أعمال القمة البريطانية – الفرنسية، سيتضمن مناقشة أمن الطاقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وتسعى بريطانيا، للحصول على مساعدة فرنسا للتعامل مع مشكلة المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون القناة الإنجليزية بعشرات الآلاف على متن قوارب مطاطية لتقديم طلب اللجوء في بريطانيا.