السلطات البحرينية تعتقل أربعة مواطنين على خلفيّة استخدام حقهم في التعبير عن الرأي

العالم - البحرين

وقالت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونيّة التابعة لوزارة الداخليّة، في بيانٍ نشرته وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا»، إنّها «أوقفت أربعة أشخاص، إثر قيامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ، من خلال بثّ موادٍ تتنافى مع مقتضيات السّلم الأهليّ والاستقرار الاجتماعيّ».

وأضافت أنّه جارٍ استكمال الإجراءات القانونيّة اللازمة، تمهيدًا لإحالة الأشخاص المذكورين إلى النيابة العامّة، وشدّدت على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعيّ الالتزام بالضّوابط والقواعد القانونيّة المنظّمة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسميّة – بحسب الوكالة.

وأشارت معلومات إلى أنّه من بين المعتقلين الأربعة المحامي البحرينيّ البارز «إبراهيم المناعيّ»، وهو كاتب مستقلّ على «موقع تويتر»، وزوج للراحلة «نورة محمد سلمان بن خالد الخليفة»، ووالد النقيب في وزارة الداخليّة البحرينيّة «محمّد المناعيّ»، بالإضافة إلى صاحب حساب «يوميّات بحرانيّ» واثنيْن آخرين.

وأكّد المحامي البحرينيّ البارز «عبدالله هاشم»، أنّ النيابة العامّة البحرينيّة حققت مع «المحامي المناعي» وأمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق، وأضاف أنّها المدة التي يمنحها القانون للنيابة العامة لإستكمال التحقيق وبعدها تنتقل الولاية إلى المحكمة الصغرى، ودعا المحامين للانضام إلى هيئة دفاع سيتم تشكيلها لبدء عملها من يوم الأحد القادم للدفاع عن «المناعيّ» – حسب تعبيره.