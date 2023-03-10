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السوداني يجري اتصالا هاتفيالا مع نظيره الكويتي 

السوداني يجري اتصالا هاتفيالا مع نظيره الكويتي 
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العاصمة العراقية بغداد، ان رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني، أجرى مساء أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء دولة الكويت، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

العالم - العراق

واوضح الزميل نويد بهروز نقلا عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، انه جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنامي مجالات التعاون والشراكة بينهما في مختلف المجالات.

واضاف البيان ان رئيس مجلس وزراء العراق قدم التهاني إلى نظيره الكويتي بمناسبة إعادة تكليفه رئيساً للوزراء في دولة الكويت، مشيراً إلى العلاقات المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.

من جانبه، عبّر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عن شكره للسيد السوداني، وأكد رغبة الكويت في تعزيز آليات التعاون المثمر، والتنسيق إزاء العديد من الملفّات المشتركة.

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