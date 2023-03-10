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الأسرى يواصلون العصيان ويعتصمون في ساحات السجون

الأسرى يواصلون العصيان ويعتصمون في ساحات السجون
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ25 على التوالي، خطوات "العصيان"، ضد إجراءات وزير الأمن القومي في حكومة نتنیاهو المتطرف إيتمار بن غفير.

العالم - فلسطين

ووفقا لبرنامج خطوات "العصيان"، يعتصم الأسرى في ساحات السجون اليوم بعد صلاة الجمعة، مع ارتداء زي "الشاباص".

وأكّدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أنّ خطوات "العصيان" مستمرة حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادا إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة.

يُشار إلى أنّ الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من شباط الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات "بن غفير"، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.

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