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من الصعوبة التكهن بنتيجة المباراة..

عماد محمد: مباراتنا مع إيران غدا نهائي مبكر

عماد محمد: مباراتنا مع إيران غدا نهائي مبكر
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعرب مدربُ منتخب شباب العراق "عماد محمد" اليوم الجمعة، عن ثقته بلاعبيه رغم صعوبة المباراة أمام نظيره الإيراني يوم غد السبت.

العالم - العراق

وذكر بيان للمكتب الاعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المدرب عماد محمد اكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب العراق الشبابي أمام إيران دون 20 عاما ضمن ربع نهائي كأس آسيا الجارية في أوزبكستان والتي ستجري غدا السبت انها مباراة نهائية مبكرة"، مضيفا "إننا تجاوزنا المرحلةَ الأولى وبدأنا الآن في المرحلة الثانية، وهي الأصعب، ونحنُ جاهزون للمباراة".

وبين محمد: "لدينا معلوماتٌ كاملةٌ عن المنتخبِ الإيراني، أنا شخصياً احترم الكرةَ الإيرانية، وأعرف اللاعب الإيراني بشكل جيد، بالرغم من أننا مررنا بظروف صعبة في الدور الأول".

وزاد: "حظوظ المنتخبين متساوية، الكرة الإيرانية لها اسمها وتعتبر من أفضل منتخبات القارة، لكن في الفئات العمريّة كل شيء جائز".

وتابع: "طموحنا كبيرٌ بالوصول إلى كأس العالم عبر هذهِ المباراة، وقد شخّصنا بعض الأخطاء التي حصلت في المبارياتِ السابقة، لدينا معرفةٌ ببعضنا البعض، كذلك المنتخب الإيراني يعلم جيداً نقاطَ القوة والضعف، ومن الصعوبةِ التكهن بنتيجة المباراة".

من جانبه، تحدث كابتن منتخب شباب العراق، عبد الرزاق قاسم، عن المباراة، ووصفها بالنهائي المبكر، وإنها ستكون مباراةً مهمةً بالنسبة لنا.

وذكر قاسم: "إن شاء الله نقدم أداءً يليق بنا ونرسم الفرحةَ على وجوه الشعب العراقي، كما نسعى أيضا لردِ الجميلِ إلى الجهاز التدريبيّ الذي قدّم كل شيء لنا منذ عامين".

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