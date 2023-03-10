شاهد.. آخر التطورات في الأراضي المحتلة

العالم - مراسلون

وقالت الحركة في بيان إنها تزف الشهيد القسامي المعتز بالله الخواجا وهو أسير محرر من بلدة نعلين غرب رام الله بالضفة الغربية.

واضافت أنها تبارك عمليته البطولية التي تأتي ردا على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني خاصة تلك التي ارتكبها الخميس في بلدة جبع وجنين بالضفة فيما حذرت الاحتلال من التمادي في جرائمه. ونفذت العملية قرب مقهى بشارع ديزنغوف في مدينة تل أبيب.

من جهته وصف رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" الهجوم في تل ابيب بالعملية الصعبة.

كما امر وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غلانت باتخاذ إجراءات فورية لهدم منزل منفذ عملية تل ابيب كما وجه بتعزيز الحماية على المستوطنات فى الضفة الغربية.

من جهته اعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية عسكرية بمشاركة الشاباك وحرس الحدود في قرية نعلين غربي رام الله تستهدف منزل منفذ العملية.

كما اعلنت سلطات الاحتلال عقب العملية أنها ابطلت عبوة ناسفة عثر عليها داخل حقيبة كانت على متن حافلة وصلت إلى مستوطنة بيتار عيليت في الضفة الغربية.



وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في القدس المحتلة خضر شاهين،إن كيان الاحتلال رفع حالة التأهب القصوى ونشر قوات خاصة في تل أبيب تحديدا في المنطقة التي وقعت فيها عملية إطلاق النار، كما كثف قواته في المدن الرئيسة مثل حيفا ودير السبع والقدس المحتلة وفي المراكز التجارية والثكنات العسكرية.

وأضاف، أن كيان الاحتلال فرض قيود أمنية متشددة في القدس المحتلة، وطوق الدخول الى المسجد الاقصى المبارك بحواجز أمنية.

ومن جهتها دعت المرجعيات الوطنية الفلسطينية الى النفير العام واعتبار اليوم الجمعة يوم نفير عام والمشاركة في اعتصام عام ضد سياسية الاحتلال الاسرائيلي المتزايد في حكومة نتنياهو المتطرفة.

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