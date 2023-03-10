الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣
٠١:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

آية الله خاتمي: كان لدى قادة الشغب مخططات للإضرار بالنظام لكنهم واجهوا الفشل

آية الله خاتمي: كان لدى قادة الشغب مخططات للإضرار بالنظام لكنهم واجهوا الفشل
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أشار امام جمعة طهران المؤقت آية الله السيد "احمد خاتمي" الى أعمال الشغب التي شهدتها ايران في الخريف الماضي، وأكد أن قادة هذه الاعمال التخريبية خططوا لـ 3 خطوات للاضرار بالنظام الاسلامي.

العالم - ايران

وأوضح في صلاة الجمعة اليوم : ان الخطوة الاولى من اثارة هذه الاعمال هي جر الشباب المغرر بهم والمواطنين الى الشوارع ووعدوهم بأن يبقوا فيها لمدة اسبوع وينتهي الأمر لصالحهم، الا انهم لم يفهموا الشعب الايراني الذكي والنصر الالهي لهذا الشعب المؤمن.

وشدد سماحته على أن الخطوة الثانية لقادة اعمال الشغب كانت اشعال نار حرب مسلحة في البلاد ووجهوا لهذه الحرب النداءات المتكررة، مؤكدا الا ان الشعب الواعي أفشل هذا المخطط في المهد وبات المدبرون لها يجرون اذيال الخيبة والخسران.

وأوضح امام الجمعة المؤقت في طهران قائلا: أما الخطوة الثالثة كانت الحاق الأذى بالشعب الايراني حيث أن عملية تسميم الطلاب تعتبر إحدى مصاديق هذا الأذى.

وأشار سماحته الى الفتوى التي اصدرها قائد الثورة الاسلامية الامام علي الخامنئي بأن الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة انما هم مصداق واضح للمفسد في الأرض وحكمه واضح في الاسلام، مشددا على أن سماحته أكد بأن الحكم الذي يصدر بحقهم لن يتم التهاون فيه او تجاهله.

روابط ذات صلة

اتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس برلمان العراق يتوجه إلى البحرين

لقاء في مدينة غزة.. مباحثات أممية قطرية لتجنب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

شمخاني يشكر العراق على دعم اعادة العلاقات بين طهران والرياض

الشيخ خطيب: التوافق بين السياسين الطريق الوحيد لخلاص لبنان من مستنقع الازمات

منظمة حقوقية.. قمع حرية التعبير في السعودية تحول إلى ما يشبه الهزل

لاستخدامهم وسائل التواصل الإجتماعي.. البحرين تستبق مؤتمر الاتحاد الدولي بحبس مواطنَيْن ومعاقبة آخرَيْن