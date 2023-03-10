آية الله خاتمي: كان لدى قادة الشغب مخططات للإضرار بالنظام لكنهم واجهوا الفشل

العالم - ايران

وأوضح في صلاة الجمعة اليوم : ان الخطوة الاولى من اثارة هذه الاعمال هي جر الشباب المغرر بهم والمواطنين الى الشوارع ووعدوهم بأن يبقوا فيها لمدة اسبوع وينتهي الأمر لصالحهم، الا انهم لم يفهموا الشعب الايراني الذكي والنصر الالهي لهذا الشعب المؤمن.

وشدد سماحته على أن الخطوة الثانية لقادة اعمال الشغب كانت اشعال نار حرب مسلحة في البلاد ووجهوا لهذه الحرب النداءات المتكررة، مؤكدا الا ان الشعب الواعي أفشل هذا المخطط في المهد وبات المدبرون لها يجرون اذيال الخيبة والخسران.

وأوضح امام الجمعة المؤقت في طهران قائلا: أما الخطوة الثالثة كانت الحاق الأذى بالشعب الايراني حيث أن عملية تسميم الطلاب تعتبر إحدى مصاديق هذا الأذى.

وأشار سماحته الى الفتوى التي اصدرها قائد الثورة الاسلامية الامام علي الخامنئي بأن الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة انما هم مصداق واضح للمفسد في الأرض وحكمه واضح في الاسلام، مشددا على أن سماحته أكد بأن الحكم الذي يصدر بحقهم لن يتم التهاون فيه او تجاهله.