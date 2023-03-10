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شمخاني يشكر العراق على دعم اعادة العلاقات بين طهران والرياض

شمخاني يشكر العراق على دعم اعادة العلاقات بين طهران والرياض
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

اعرب أمين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني، قبل الإعلان عن اتفاق إيران والسعودية حول استئناف العلاقات الثنائية، عن شكره لرئيس الوزراء العراقي على استضافة بلاده 5 جولات من المباحثات مع السعودية.

العالم - إيران

وأعرب شمخاني في اتصال هاتفي عن شكره للعراق على جهوده في استضافة خمس جولات من المباحثات بين إيران والسعودية.

واعتبر شمخاني الجهود التي تبذلها بغداد في توفير الأرضية لتوصل طهران والرياض إلى اتفاق جديد بأنها قيمة للغاية.

وأعلن في بيان مشترك اليوم الجمعة عن اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية. حيث جاء في ختام المباحثات المنجزة بين البلدين، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.

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