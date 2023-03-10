شمخاني يشكر العراق على دعم اعادة العلاقات بين طهران والرياض

العالم - إيران

وأعرب شمخاني في اتصال هاتفي عن شكره للعراق على جهوده في استضافة خمس جولات من المباحثات بين إيران والسعودية.

واعتبر شمخاني الجهود التي تبذلها بغداد في توفير الأرضية لتوصل طهران والرياض إلى اتفاق جديد بأنها قيمة للغاية.

وأعلن في بيان مشترك اليوم الجمعة عن اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية. حيث جاء في ختام المباحثات المنجزة بين البلدين، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.