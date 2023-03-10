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لقاء في مدينة غزة..

مباحثات أممية قطرية لتجنب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

مباحثات أممية قطرية لتجنب تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

بحث السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، مع تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام، سبل تجنب تدهور الوضع الميداني، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

العالم - فلسطين

جاء ذلك خلال لقاء عقده الجانبان في مدينة غزة، حسب بيان نشرته اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (تابعة لوزارة الخارجية القطرية).

وقال البيان: "أطلع السفير العمادي وينسلاند على مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية".

وناقش الطرفان "سبل التعاون المشترك لمحاولة تجنب تدهور الوضع الميداني وآليات الضغط على الجانب الإسرائيلي للوقف الفوري للانتهاكات المتزايدة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".

كما بحثا الجانبان، الجهود المشتركة لتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة.

وأكد العمادي، "على مواصلة جهود قطر لتهدئة الأوضاع والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني بمختلف أنواع الدعم"، وفق البيان ذاته.

وثمن السفير القطري دور الأمم المتحدة في العمل على تحقيق الهدوء والتواصل مع كافة الأطراف لترسيخ الأمن والسلام في المنطقة.

ويوم الثلاثاء وصل العمادي إلى قطاع غزة في زيارة غير معلنة المدة، يلتقي خلالها مع مسؤولين أممين وفي الفصائل الفلسطينية بالقطاع لبحث التهدئة في فلسطين ومتابعة جهود لقطر لدعم الشعب الفلسطيني.

ومنذ مطلع العام 2023، تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن مقتل 77 فلسطينيا، و14 إسرائيليا في عمليات متفرقة، وسط دعوات ومساعٍ إقليمية ودولية لخفض التصعيد.

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