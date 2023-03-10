الخارجية العمانية ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية

العالم- عمان

وأعربت الوزارة عن الأمل بأن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد التعاون الايجابي البناء الذي يعود بالمنفعة على جميع شعوب المنطقة والعالم.

هذا وبعد عدة أيام من المفاوضات المكثفة، وقع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني "علي شمخاني" ونظيريه السعودي في بكين على اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران خلال توقيع بيان رسمي، بين ايران والسعودية والصين.

وبحسب وكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايراني، فأن عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني "ابراهيم رئيسي" الى بكين مؤخرا، بدأ " علي شمخاني " منذ يوم الاثنين 6 مارس الجاري بمتابعة اتفاقيات هذه الزيارة واجراء محادثات مكثفة مع نظيره السعودي لحل المسائل العالقة بين كل من ايران والسعودية.

وفي ختام هذه المفاوضات، اليوم 10 مارس 2023، صدر بيان ثلاثي في ​​بكين وقعه ممثل قائد الثورة الاسلامية – امين المجلس الاعلى للامن القومي " علي شمخاني " والمستشار في مجلس الوزراء ومستشار الامن القومي السعودي " مساعد بن محمد العيبان " و عضو المكتب السياسي في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي " فانغ يي" ورئيس مكتب اللجنة المركزية في الشؤون الخارجية بالحزب وعضو المجلس الحكومي في الصين الشعبية.

نص هذا البيان الثلاثي هو كما يلي:

استجابة للمبادرة الجديرة لرئيس جمهورية الصين الشعبية السيد "شي جين بينغ" في دعم توسيع العلاقات بين جمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية، وانطلاقا من مبدأ حسن الجوار وبحسب الاتفاق مع رئيسي البلدين على استضافة ودعم الحوار بين جمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية وكذلك رغبة البلدين في حل الخلافات بالحوار والدبلوماسية القائمة على العلاقات الأخوية والتأكيد على تمسك البلدين بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والمبادئ والإجراءات الدولية.

والتقى وفد الجموهورية الاسلامية الايرانية برئاسة الأدميرال علي شمخاني ممثل قائد الثورة الاسلامية في ايران وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، في الفترة من 6 إلى 10 مارس 2023، مع وفد المملكة العربية السعودية برئاسة المستشار في مجلس الوزراء ومستشار الامن القومي السعودي " مساعد بن محمد العيبان "، لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين.



وتعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية عن امتنانهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافة المحادثات بين الجانبين في الأعوام (2021 إلى 2022). ومع الشكر والامتنان الى القيادة وجمهورية الصين الشعبية على استضافتها ودعمها المحادثات التي جرت في هذا البلد والجهود المبذولة لإنجاحها.

ونتيجة للمفاوضات بين البلدين، اتفقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والقنصليات خلال الشهرين المقبلين.

وسيجتمع وزيرا خارجية البلدين لتنفيذ هذا القرار واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء.

وأكد البلدان على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض، في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بتاريخ 17/4/2001 م، وكذلك الاتفاقية العامة الاقتصادية والتجارية والاستثمار والتعاون الفني والعلمي والثقافي والرياضي والشبابي الموقعة بتاريخ 5.27.1998م.

وتعلن الدول الثلاث عزمها الحاسم على استخدام كل الجهود لتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.