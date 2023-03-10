الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣
٠٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

هذا ماقاله وزير الخارجية الإيراني حول عودة العلاقات الإيرانية السعودية

هذا ماقاله وزير الخارجية الإيراني حول عودة العلاقات الإيرانية السعودية
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان اليوم الجمعة ان "عودة العلاقات الإيرانية السعودية إلى طبيعتها يوفر امكانيات هائلة لكلا البلدين والمنطقة والعالم".

العالم - ايران

وأكد أمير عبد اللهيان بان سياسة حسن الجوار باعتبارها المحور الرئيس للسياسة الخارجية الإيرانية تتحرك لإعداد المزيد من الخطوات الإقليمية.

وفي تغريدة على تويتر قال أمير عبداللهيان، توفر عودة العلاقات الطبيعية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية امكانات كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي.

وأضاف، ان سياسة حسن الجوار، باعتبارها المحور الرئيس للسياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة، تمضي بقوة في المسار الصحيح، ويعمل الجهاز الدبلوماسي بنشاط نحو إعداد المزيد من الخطوات الإقليمية.

وأعلن في بيان مشترك اليوم الجمعة عن اتفاق إيران والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية. حيث جاء في ختام المباحثات المنجزة بين البلدين، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.

روابط ذات صلة

اتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مستشارة حكومة الاحتلال تجمد قرار 'بن غفير' إقالة قائد شرطة تل أبيب

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. عملية تل أبيب البطولية والرد الطبيعي على جرائم الإحتلال

شاهد.. أهمية عودة العلاقات الايرانية السعودية على صعيد المنطقة

الجزائر تستقبل رئيس أركان الجيش الليبي..

هذا ماقاله وزير الخارجية الإيراني حول عودة العلاقات الإيرانية السعودية

ردة فعل واشنطن ازاء عودة العلاقات الإيرانية السعودية