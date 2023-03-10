بغداد ترحب بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين طهران والرياض

العالم - العراق

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن" وزارة الخارجيَّة تعرِب عن ترحيبها بالاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه بين المملكة العربيَّة السعوديَّة والجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، لتبدأ بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسيَّة بين البلدين الجارين".

وأضاف البيان، أن" المساعي التي بذلتها الحكومة العراقيَّة في هذا الإطار، عبر استضافة بغداد لجولات الحوار بين الجانبين،وما رسَّخَته من قاعدة رصينة للحوارات التي تلت عبر سلطنة عُمان وجمهوريَّة الصين الشعبيَّة، وصولاً للحظة الاتفاق،الذي سينعكس على تكامل العلاقات بين الجانبين ويُعطي دفعة نوعيّة في تعاون دول المنطقة،بهدف إطار يحقق تطلُّعات جميع الأطراف ويُؤذن بتدشين مرحلة جديدة".