لبنان: المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى بارك الاتفاق الايراني السعودي

العالم - لبنان



وقال الخطيب في بيان اليوم الجمعة نبارك الإتفاق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية، و نامل ان تكون هذه الخطوة بشارة لاقامة اطيب العلاقات الاخوية بين الدولتين والشعبين الشقيقتين .

واضاف نتمنى ان يسهم في تعزيز التضامن العربي الإسلامي بما ينعكس إيجاباً على البلاد العربية والإسلامية وشعوبها وبخاصة لبنان الذي يتطلع الى وقوف اشقائه مع شعبه في حل الازمات التي يتخبط بها.

وأعلنت الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية اليوم استئناف علاقاتهما الديبلوماسية، في بيان مشترك للبلدين اللذين قطعا العلاقات عام 2016.

وذكر البيان: جاء في ختام المباحثات المنجزة، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الديبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.