شاهد.. إنعكاس الاتفاق الايراني السعودي على المنطقة

العالم - خاص بالعالم

وقال غلوم في حديث لقناة العالم الاخبارية، إن الاتفاق الايراني السعودي سيؤدي الى المزيد من الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف، أن انعكاس هذا الاتفاق سيكون ايجابيا على شعوب المنطقة، بحيث سيكون فرصة لتبادل المعلومات والتجارة والاستثمار للشعب الايراني والسعودي.

وأوضح أن عودة العلاقات بين ايران والسعودية، ستفتح آفاق السياحة الدينية والثقافية بين البلدين.

ان هذا الاتفاق رسالة مهمة للكيان الصهيوني بأن كل مخططاته من أجل ايجاد التفرقة في الوطن الاسلامي باءت بالفشل.

هذا واعلنت ايران والسعودية التوصل الى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بوساطة صينية.

واوضح بيان مشترك ان طهران والرياض اتفقتا على اعادة فتح السفارات والممثليات خلال شهرين مضيفا أن البلدين أكدا احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وبحسب البيان سيجتمع وزيرا خارجية البلدين قريبا لتنفيذ الاتفاقات واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء.

كما اعربت السعودية وإيران عن امتنانهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافتهما مباحثات الجانبين واستضافت الصين المحادثات بين ايران والسعودية لمدة اسبوع حيث شارك فيها من الجانب الايراني امين المجلس الأعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني" ومن الجانب السعودي مستشار الامن الوطني "مساعد بن محمد العيبان".