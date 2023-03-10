تعليق أمريكي على استئناف العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران

العالم - الأميركيتان

وقال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، .

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض ، جون كيربي،قوله: "إن السعوديين "أبلغونا باتصالاتهم مع الإيرانيين لكن لم يكن لنا دور في الاتفاقية التي أبرمت بينهما، فواشنطن على علم بتقارير استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".

وأضاف: "بشكل عام، واشنطن ترحب بأي جهود تساعد في إنهاء الحرب باليمن وخفض التوتر في الشرق الأوسط".

وتابع: "يعد خفض التصعيد والدبلوماسية جنبا إلى جنب مع الردع، من الركائز الأساسية للسياسة التي حددها الرئيس جو بايدن خلال زيارته الماضية للمنطقة".

وتابع في تصريحات، أن "التزامات الإدارة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط لم تتراجع".



وأعلنت إيران والسعودية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك، على استئناف العلاقات الثنائية، حيث جاء في ختام المباحثات المنجزة، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين".



بدورها، أكدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلا عن بيان سعودي صيني إيراني، أن الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.