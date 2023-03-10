الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣
٠٥:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تعليق أمريكي على استئناف العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران

تعليق أمريكي على استئناف العلاقات الثنائية بين السعودية وإيران
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

علقت الإدارة الأميركية، اليوم الجمعة، على البيان الثلاثي المشترك الصادر من السعودية وإيران والصين باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية.

العالم - الأميركيتان

وقال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، .

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض ، جون كيربي،قوله: "إن السعوديين "أبلغونا باتصالاتهم مع الإيرانيين لكن لم يكن لنا دور في الاتفاقية التي أبرمت بينهما، فواشنطن على علم بتقارير استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية".

وأضاف: "بشكل عام، واشنطن ترحب بأي جهود تساعد في إنهاء الحرب باليمن وخفض التوتر في الشرق الأوسط".

وتابع: "يعد خفض التصعيد والدبلوماسية جنبا إلى جنب مع الردع، من الركائز الأساسية للسياسة التي حددها الرئيس جو بايدن خلال زيارته الماضية للمنطقة".

وتابع في تصريحات، أن "التزامات الإدارة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط لم تتراجع".

وأعلنت إيران والسعودية، اليوم الجمعة، في بيان مشترك، على استئناف العلاقات الثنائية، حيث جاء في ختام المباحثات المنجزة، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين".

بدورها، أكدت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلا عن بيان سعودي صيني إيراني، أن الرياض وطهران اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

روابط ذات صلة

الأمين العام لمجلس التعاون يرحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية

شاهد.. أهمية عودة العلاقات الايرانية السعودية على صعيد المنطقة

ردة فعل واشنطن ازاء عودة العلاقات الإيرانية السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المفتي قبلان يبارك الاتفاق السعودي الإيراني

شاهد.. ترحيب عربي ودولي لاستئناف العلاقات بين ايران والسعودية

فيصل بن فرحان: استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران يأتي من رؤية المملكة على تفضيل الحلول السياسية والحوار

خلال وقفة تضامنا مع الأسرى.. البطش: المقاومة تدعم ألأسرى وتواجه مخططات العدو مهما كلف ذلك من ثمن

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. إيران والسعودية.. إتفاق تاريخي وانعكاساته التاريخية والإقليمية

شاهد .. عودة العلاقات بين طهران والرياض