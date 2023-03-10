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سلطنة عمان ترحب بالاتفاق الايراني السعودي

سلطنة عمان ترحب بالاتفاق الايراني السعودي
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

رحبت سلطنة ‎عُمان بالبيان الثلاثي المشترك الصادر من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية ‎الصين الشعبية باستئناف العلاقات الدبلوماسية الإيرانية السعودية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وعلى تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

العالم - ايران

وأعربت عن الأمل بأن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد التعاون الايجابي البناء الذي يعود بالمنفعة على جميع شعوب المنطقة والعالم.

هذا وبدوره اعرب وزير الخارجية العماني بدر السيد البوسعيدي في اتصال هاتفي مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان اليوم الجمعة عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بين ايران والسعودية اليوم الجمعة في بكين.

وهنأ وزير الخارجية العماني باسمه وباسم الحكومة العمانية نظيره الايراني بسبب حصول اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين ايران والسعودية.

كما قدم امير عبداللهيان في هذا الاتصال الشكر والتقدير للجهود التي بذلتها عمان سابقا لحصول الاتفاق بين ايران والسعودية.

كما تطرق الوزيران في هذا الاتصال الهاتفي الى آخر تطورات مفاوضات الغاء الحظر .

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