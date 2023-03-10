شاهد.. ترحيب عربي ودولي لاستئناف العلاقات بين ايران والسعودية

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. وزارة الخارجية العمانية أعربت عن ترحيب سلطنة عمان باستئناف العلاقات الدبلوماسية؛ وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

بدورها أعربت وزارة الخارجية العراقية عن ترحيبها بالإتفاق الذي تم التوصل إليه لتبدأ بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين معتبرة الاتفاق يعطي دفعة نوعية في تعاون دول المنطقة، بهدف إطار يحقق تطلعات جميع الأطراف ويؤذن بتدشين مرحلة جديدة.

ورحب كبير الدبلوماسيين الصينيين "وانغ يي"، بنجاج وساطة بلادة مشيرا إلى أن محادثات السعودية وإيران في بكين انتصار للسلام، مؤكدا أن المحادثات تقدمت بسبب تعاون قادة السعودية وإيران والصين.

وفي واشنطن، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض؛ إن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية؛ مرحبا بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن وتهدئة التوترات في المنطقة.

فيما اعلن الناطق الرسمي لحركة انصارالله اليمنية "محمد عبدالسلام" أن ‏المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها لتسترد بها الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخلات الأجنبية.

اما الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اعتبر الاتفاق الايراني السعودي تطورا جيدا يصب في مصلحة شعوب المنطقة.

ورحبت لبنان وقطر والامارات ودول اخرى باستئناف العلاقات، كما هنأت تركيا إيران والمملكة العربية السعودية على الخطوة المهمة، وأشارت إلى أن هذا التقدم في العلاقات بين البلدين سيسهم بشكل كبير في أمن واستقرار وازدهار المنطقة.