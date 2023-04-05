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إستجابة لنداء القدس... المقاومة في غزة تقصف بالصواريخ المستوطنات

الأربعاء ٠٥ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على مواقع في قطاع غزة بعدما قصفت المقاومة الفلسطينية مستوطنات غلاف غزة ردا على تدنيس المسجد الاقصى، كما اكدت المقاومة أن ردها مازال في بدايته.

العالمخاص بالعالم

استغاثت نساء القدس فجاء الرد سريعا من المقاومة في قطاع غزة التي قصفت مستوطنات الغلاف برشقتين صاروخيتين.

فيما قصف الاحتلال بالطيران الحربي وقذائف الدبابات عدة مواقع للمقاومة شمال ووسط وجنوب القطاع بينما اكدت فصائل المقاومة انها ستواصل الرد بقوة على جرائم الاحتلال.

وقد سبق رد المقاومة رد شعبي تلقائي خرج فيه الشباب الثائر لارباك المنطقة الحدودية كما انطلقت مسيرات عقوية نصرة للاقصى.

وقد تواصل الغضب الشعبي فقد انطلقت الجبهة الديموقراطية في مسيرة باتجاه مقر الامم المتحدة للمطالبة بحماية المقدسات من عدوان الاحتلال.

اذا حالة من الغليان اشعلها العدوان على المسجد الاقصى ويبدو ان نيرانها لن تطفأ.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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