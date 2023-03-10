شاهد.. تداعيات قرار "سعيد" بحل مجالس البلدية على المشهد التونسي

العالم - مراسلون

في التفاصيل.. في وقت كان ينتظر فيه البت في موعد الانتخابات البلدية مع اقتراب نهاية العهدة الانتخابية الحالية في شهر ماي المقبل أقدم الرئيس قيس سعيد على حل كل المجالس البلدية المنتخبة ليتولى الكتاب العامون للبلديات تسييرها تحت إشراف المحافظين حسب الأمر الرئاسي الصادر بالجريدة الرسمية لا عبر النيابات الخصوصية كما أعلن سعيد

الأمر الرئاسي تلاه بلاغ محافظ العاصمة تونس بدعوة الأمن إلى حماية مقرات البلديات وتأمين الأرشيف والوثائق الرسمية كما تم تحجير السفر ضد كل رؤساء البلديات إلى حين إتمام جرد الملفات والتثبت منها.

الانتخاب على الافراد لا على القائمات حزبية كانت أو مستقلة أبرز تغييرات النظام الإنتخابي للبلديات حسب المرسوم الرئاسي، تغييرات يعتبرها خبراء استنساخا لتلك التي تم اعتمادها بالانتخابات البرلمانية دون أي رؤية اصلاحية أو تشاركية.

إجراءات جديدة ينتظر ان تظهر لاحقا تداعياتها على المشهد السياسي، بقرار حل مجالس البلدية المنتخبة رحل موعد الانتخابات البلدية الى أجل غير معلوم والى ذلك الحين سيكون من الضروي توضيح آليات البناء لـما يراه "قيس سعيد".