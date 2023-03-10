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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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وكالة الأنباء السعودية عن مستشار الأمن الوطني: إن المملكة تثمن ما توصلنا إليه ونأمل في مواصلة الحوار البناء
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: سياسة حسن الجوار التي تنتهجها طهران أفشلت المشروع الغربي العبري لعزل إيران
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: الاتفاق الإيراني السعودي سيغير المعادلات الإقليمية
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الطفل أمير مأمون عودة 16 عاماً نتيجة إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر في قلقيلية
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في اتصال هاتفي مع وزير المكتب السلطاني العماني يثمن جهود مسقط في مجال الحوار بين طهران والرياض
الأمين العام لمجلس التعاون يعرب عن ترحيبه بالبيان المشترك بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية
شمخاني: الرئيس الصيني اقترح في زيارته للمنطقة التوسط لعودة العلاقات الإيرانية السعودية وقدم ذات الاقتراح للرئيس الإيراني خلال زيارته لبكين
وزير الخارجية الصيني: محادثات وحوار السعودية وإيران في بكين نصر للسلام
حركة أنصار الله: المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها التي ستسترد بها الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخلات الأجنبية
وزير الخارجية الإيراني: عودة العلاقات الإيرانية السعودية إلى طبيعتها يوفر امكانيات هائلة لكلا البلدين والمنطقة والعالم
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 10-03-2023
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الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.