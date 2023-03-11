وزير خارجية باكستان : لن نطبع مع النظام العنصري في "إسرائيل"

العالم - باكستان

وردا على سؤال حول إمكانية أن تطبع باكستان مع الكيان الصهيوني قبل تحقيق الشعب الفلسطيني لحقوقه الكاملة، خاصة وأن هناك العديد من الضغوط على دول إسلامية للتطبيع من بينها إندونيسيا، قال الوزير: “لا أعرف أن هناك ضغوطا تمارس على إندونيسيا لكن بالنسبة لباكستان، لا يوجد أي إمكانية للاعتراف بإسرائيل قبل أن يكون هناك اعتراف وقبول وقرار من الجانب الفلسطيني.

وأضاف :هناك أسباب ثقافية وتاريخية وهناك أسباب تتعلق بالشعب الباكستاني، نحن فخورون بأننا منذ وقت طويل قررنا ألا نعترف بدول فصل عنصري. وكنا نكتب في جواز السفر الباكستاني مسموح بالسفر إلى كل البلدان ما عدا جنوب أفريقيا و"إسرائيل".

وتابع: "أما اليوم فنكتب مسموح بالسفر إلى كل البلدان ما عدا إسرائيل. هذا هو موقف باكستان".