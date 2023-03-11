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القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين في محافظة ديالى

القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين في محافظة ديالى
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، القبض على ثلاثة إرهابيين احدهم داعم لوجستي للدواعش والاخر مختص بزرع العبوات الناسفة والثالث مشترك بعملية تفجير عجلة مفخخة في محافظة ديالى.

العالم-العراق

وذكرت الوكالة في بيان، انه "بعمليات استباقية مختلفة استندت على الدقة في التنفيذ نتج عنها القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وتابع البيان، أن "تلك العصابات الاجرامية نشط عملهم في تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية وملابس ووقود وتقديم المعلومات عن تحركات القوات الامنية ونصب العبوات الناسفة على طريق البساتين في قرية زاغنية وتفجير عجلة مفخخة في المنطقة ذاتها ، فضلا عن كونهم من ضمن المشتركين في اغتيال اثنين اهالي منطقة بعقوبة بمحافظة ديالى".

وأشار الى انه "قد جرى تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة".

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القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين في محافظة ديالى