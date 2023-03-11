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زعيم كوريا الشمالية یرحب بإعادة انتخاب الرئيس الصيني

زعيم كوريا الشمالية یرحب بإعادة انتخاب الرئيس الصيني
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، رسالة إلى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بمناسبة إعادة ‏انتخابه للمرة الثالثة بأغلبية كاسحة في مجلس النواب.‏

العالم - آسیا والباسفیک

وقال كيم إن "إعادة انتخاب شي، يظهر درجة عالية من الثقة والدعم له من جانب الحزب الشيوعي الصيني، والحكومة والشعب الصيني"، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي، عن ثقته في أنه في ظل قيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني برئاسة شي جين بينغ، سيحقق الشعب الصيني انتصارات جديدة في متابعة وتنفيذ القرارات، والسياسات المعتمدة في المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني.

وتابع أنه يعتقد أن الصداقة التقليدية، وعلاقة التعاون بين كوريا الشمالية والصين، سوف تتعمق باستمرار وتتطور، وفقا للتطلعات المشتركة للحزبين والشعبين، وكذلك متطلبات العصر الجديد.

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زعيم كوريا الشمالية یرحب بإعادة انتخاب الرئيس الصيني

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