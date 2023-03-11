أعضاء بالكونغرس يطالبون بايدن بالضغط على حكومة الاحتلال.. ما السبب؟

العالم - الأمیرکیتان

جاء ذلك في رسالة بعث بها أعضاء الكونغرس، بما في ذلك كبار المسؤولين، وبعضهم من اليهود، إلى بايدن، على خلفية عزم حكومة کیان الاحتلال الإسرائيلی بقيادة بنيامين نتنياهو المضي قدما في خطة لإصلاح القضاء، تصفها المعارضة بالانقلاب وتقول إنها تمثل نهاية "الديمقراطية" في الكيان، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

تنص الرسالة التي دعا اللوبي الموالي للإحتلال "جي ستريت" إلى توقيعها على أن مقترحات منح الكنيست السيطرة الكاملة على تعيين القضاة، وإلغاء المراجعة القضائية والسماح للكنيست بإلغاء أحكام المحكمة العليا، ستعرض ما أسمته "الديمقراطية الإسرائيلية للخطر".