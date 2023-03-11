السبت ١١ مارس ٢٠٢٣
٠٦:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

أعضاء بالكونغرس يطالبون بايدن بالضغط على حكومة الاحتلال.. ما السبب؟

أعضاء بالكونغرس يطالبون بايدن بالضغط على حكومة الاحتلال.. ما السبب؟
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

ناشد 92 عضوا في مجلس النواب الأمريكي الرئيس جو بايدن على غير العادة بـ"استخدام كافة الأدوات الدبلوماسية" المتاحة له لمنع حكومة کیان الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في إلحاق ما اسمته "الضرر بالمؤسسات الديمقراطية".

العالم - الأمیرکیتان

جاء ذلك في رسالة بعث بها أعضاء الكونغرس، بما في ذلك كبار المسؤولين، وبعضهم من اليهود، إلى بايدن، على خلفية عزم حكومة کیان الاحتلال الإسرائيلی بقيادة بنيامين نتنياهو المضي قدما في خطة لإصلاح القضاء، تصفها المعارضة بالانقلاب وتقول إنها تمثل نهاية "الديمقراطية" في الكيان، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

تنص الرسالة التي دعا اللوبي الموالي للإحتلال "جي ستريت" إلى توقيعها على أن مقترحات منح الكنيست السيطرة الكاملة على تعيين القضاة، وإلغاء المراجعة القضائية والسماح للكنيست بإلغاء أحكام المحكمة العليا، ستعرض ما أسمته "الديمقراطية الإسرائيلية للخطر".

روابط ذات صلة

توقيع الاتفاق في بكين بين ايران والسعودية..صفعة بوجه إدارة بايدن

بايدن: ترامب هو الرئيس المقبل للبلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 11-03-2023

شاهد.. جولة سابعة من الاحتجاجات في فرنسا

أمين عام جامعة الدول العربية: الاتفاق بين السعودية وإيران مؤشر لمرحلة إيجابية في العلاقات الثنائية

ملك المغرب يبعث برقية تعزية الى الملك سلمان

شاهد.. اتصال مؤثر بين أسماء الأسد والطفلة شام ضحية الزلزال من مشفى بابوظبي

شاهد.. ثوران أحد اكثر البراكين نشاطا في العالم