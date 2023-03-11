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الكشف عن عمل عربي لصياغة حوار سيتم "لا محالة" مع سوريا

الكشف عن عمل عربي لصياغة حوار سيتم
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، موقف بلاده بشأن الملف السوري، كاشفا عن "عمل عربي لصياغة حوار لا محالة سيتم مع سوريا".

العالم - السعودية

وقال بن فرحان، إنه "لا بد أن نجد مقاربة جديدة في سوريا، وهذا سيتطلب لا محالة حوارا مع الحكومة في دمشق"، مضيفا أن "السعودية والدول العربية تعمل على الصياغات المناسبة بالتشاور مع شركائنا من المجتمع الدولي".

يأتي ذلك غداة اتفاق إيران والسعودية، على"استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.

وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".

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