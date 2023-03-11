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أمين عام جامعة الدول العربية:

الاتفاق بين السعودية وإيران مؤشر لمرحلة إيجابية في العلاقات الثنائية

الاتفاق بين السعودية وإيران مؤشر لمرحلة إيجابية في العلاقات الثنائية
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن الاتفاق بين السعودية وإيران "ينهي حالة الاحتدام ومؤشر لمرحلة إيجابية في العلاقات الثنائية".

العالم - السعودية

وغرد أبو الغيط على "تويتر": "الاتفاق بين السعودية وإيران ينهي حالة الاحتدام بين الدولتين التي استمرت ما يزيد عن سبع سنوات .. وهو خطوة يمكن أن تؤشر لمرحلة جديدة إيجابية في العلاقات الثنائية قد تكون مفيدة للإسهام في تحقيق قدر من الاستقرار إقليمياً."

هذا وقد أعلنت إيران والسعودية والصين يوم أمس الجمعة، في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية.

وجاء في نص الإعلان توصل السعودية والإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

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