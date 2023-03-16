آخر تفاصيل التصعيد الجديد في مخيم جنين بالضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

واشار مراسلنا في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية الى انه عندما دخلت القوة الخاصة الى أحد المطاعم الشعبية في المخيم بهدف الاغتيال تفاجأت هذه القوة الخاصة بأنه تم احتجازها من قبل المقاومين الفلسطينيين.

ولفت مراسلنا الى أن عملية الاغتيال كانت تهدف على ما يبدو الى اغتيال أحد قادة حركة الجهاد الاسلامي الجناح العسكري منها سرايا القدس، والشهداء الذين سقطوا في هذه العملية هم نضال خازم وهو ابن شقيق رعد خازم القيادي في المخيم والذي استشهد ابناؤه قبل عدة اشهر وايضا الشهيد عمر عوادين ويوسف شريم.

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وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 مواطنين بنيران قوات الاحتلال التي تقول إنها تقوم بعملية عسكرية الآن في مخيم جنين.

وقال جيش الاحتلال إن قواته تقوم حاليا بعملية داخل مخيم جنين، حيث أطلقت قوات خاصة إسرائيلية النار على الفلسطينيين خلال اقتحامها للمخيم.

ومنذ عدة أشهر، يواصل جيش الكيان الإسرائيلي تنفيذ عمليات شمال الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين، وعادة ما تندلع مواجهات ويتبادل إطلاق للنار في كل عملية.

وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، وصل مستشفى الرازي 12 إصابة بالرصاص الحي بينها 4 إصابات خطيرة، بينما إلى مستشفى جنين الحكومي وصلت 5 إصابات طفيفة بالرصاص الحي، وإلى مستشفى ابن سينا التخصصي إصابة طفيفة بالرصاص الحي.

وقالت كتيبة جنين - سرايا القدس، إن مقاتليها استهدفوا بصليات كثيفة من الرصاص خلال اشتباكات مع قوة خاصة من المستعربين نفذت عملية اغتيال لمقاومين وسط المدينة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات إسرائيلية خاصة أطلقت الرصاص الحي، على شابين فلسطينيين بشكل مباشر.

وعقب إطلاق القوات الإسرائيلية الخاصة النار، اندلعت اشتباكات مع المقاومة في المدينة، فيما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة بهدف إخراج القوات الخاصة.

ووصل إلى مستشفى جنين الحكومي 5 إصابات بالرصاص الحي، حيث جرى تقييم الحالة الصحية للإصابات وتقديم العلاجات، فيما وصل مستشفى ابن سينا التخصصي: إصابة طفيفة بالرصاص الحي.

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