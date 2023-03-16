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الإمارات تؤكد إستعدادها لرفع العلاقات مع إيران إلى أعلى مستوى

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

الأجواء الايجابية والاخوية باتت تعم المنطقة، امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني، بدأ زيارة رسمية الى دولة الامارات والتقى خلالها برئيس الدولة محمد بن زايد، الذي اكد ان بلاده مهتمة للغاية ومستعدة لرفع العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى في جميع المجالات من خلال الوصول الى حل لسوء التفاهم بين البلدين.

العالم - خاص بالعالم

واضاف أن الاتفاق الأخير بين طهران والرياض، يعد خطوة حاسمة في طريق التآزر وتقارب دول المنطقة.

من جانبه اكد شمخاني، ان العالم الاسلامي ومنطقة الخليج الفارسي بحاجة إلى التعاون والتقارب أكثر من أي شيء آخر.

واوضح ان محاولة تحقيق الأمن الجماعي في ظل القدرات المحلية يمكن أن تكون نهاية للعديد من الأزمات الحالية.
محذرا من المشاكل القائمة بسبب تدخلات الأجانب في المنطقة.

شمخاني، التقى ايضا بمستشار الأمن الوطني الاماراتي، طحنون بن زايد في الامارات، واكد خلال الاجتماع انه يجب ان يحل التعاون والتقارب في منطقة الخليج الفارسي محل الخلاف والعداء.

واضاف ان الخلافات وانعدام الثقة بين دول الخليج الفارسي الاستراتيجية تشكل عقبة امام التنمية الاقتصادية للمنطقة وتصب في صالح الاعداء.

واوضح انه بالنظر الى الارضية التي تم انشاؤها لتطوير العلاقات الايرانية الاماراتية فان للزيارة مغزى لدخول البلدين مرحلة جديدة من العلاقات.

من جانبه اكد طحنون، ان التعاون والصداقة مع ايران امر مهم للغاية بالنسبة لدولة الامارات ومن اولوياتها.

واشار الى ان للاتفاق الاخير بين ايران والسعودية دورا بناء في نشر السلام والاستقرار والامن المستدام في المنطقة.

الفترة الاخيرة تشهد اجواء ايجابية في المنطقة تصدرها توقيع الاتفاق بين السعودية وايران في الصين،

وتلاها زيارة وفد برلماني ايراني الى البحرين، كما ان وفدا كويتيا بحث في طهران ترسيم الحدود البحرية مع ايران. واكد مصدر مصري ان الاتصالات لم تنقع مع ايران وهي قائمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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