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الدفاع العراقية تعلن نتائج عملية حفظ القانون في ديالى

الدفاع العراقية تعلن نتائج عملية حفظ القانون في ديالى
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، عن نتائج عملية حفظ القانون ضمن قاطع عمليات ديالى.

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان : إنه" تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، قيادة عمليات ديالى والقطعات الملحقة بها مستمرة بتنفيذ عمليات التفتيش ونصب السيطرات الثابتة والمتحركة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق قاطع القيادة".

وأضافت، أن" نتائج اليوم السبت الموافق 11 آذار 2023 كما يلي:

إلقاء القبض على (85) متهماً بمواد قانونية مختلفة وواحد وفق أحكام المادة (4 إرهاب)، وضبط (73) قطعة سلاح مختلفة، ومصادرة (160) دراجة نارية مخالفة، و(18) عجلة مخالفة.
وتابعت، أنه" تم العثور على جهاز نقال، و(332) أعتدة مختلفة، و(111) مخزن عتاد، إضافة إلى مواد طبية ممنوعة مختلفة، وسبائك نحاس (7) طن، وقد جرى تدمير مضافة للعدو".
وأشارت إلى، أن" القطعات الأمنية البطلة مستمرة في ملاحقة الإرهابيين والمطلوبين للقضاء في محافظة ديالى وغيرها من المدن وإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن وتهديد السلم المجتمعي".

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