الجامعة العربية ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني

العالم - افريقيا

ونشر أبو الغيط تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أوضح خلالها أن الاتفاق السعودي الإيراني خطوة مهمة يمكن أن تؤشر لمرحلة جديدة وإيجابية في العلاقات الثنائية بين الدولتين.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن الاتفاق قد يكون مفيدا للإسهام في تحقيق قدر من الاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن جهود العراق وسلطنة عمان و‎الصين في هذا الإطار، مشكورة وتستحق التنويه.

واتفقت إيران والسعودية، أمس الجمعة، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.