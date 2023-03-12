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اتفاق تاريخي بين ايران و السعودية

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

عقب عدة أيام من المفاوضات المكثفة بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ونظيره السعودي في بكين، تم التوصل إلى اتفاق تاريخي لاستئناف العلاقات بين ايران والسعودية، وذلك خلال حفل بتوقيع بيان مشترك بين الجانبين برعاية صينية.

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في اسرائيل، تستمر الازمة التي تعصف بالكيان الصهيوني حيث كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن مطالبات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وقالت الهيئة، إن نحو الـ40 ضابطاً من كبار ضباط شرطة الاحتلال المتقاعدين، بمن فيهم مفوضون عامون سابقون للشرطة، طالبوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة بن غفير من منصبه بسبب سلوكه في الأيام الأخيرة.

وفي بريطانيا يتواصل الجدل بشأن مشروع القانون المتعلق بطالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد بطريقة غير قانونية، فيما رأت الأمم المتحدة أنه يمثل "انتهاكا واضحا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين". ويتضمن المشروع إجراءات لاعتقال طالبي اللجوء وترحيلهم ومنع دخولهم لبريطانيا مدى الحياة، وهو ما دفع جمعيات حقوقية وأحزاب معارضة إلى وصف التشريع بغير القانوني وغير العملي.

كشف تطبيق تيك توك أنه سيسمح لبعض منتجي المحتوى بعمل مقاطع أطول، ولم يكشف التطبيق عما إذا كان سيتطلب رسوماً مقابل هذه الميزة، مما يساعد على فتح مصدر رزق جديد للمستخدمين لكسب المال. واعتبر الخبراء هذه الخطوة تحديا من تيك توك لمنافسه يوتيوب الذي يتيح لصنّاع المحتوى وضع فيديوهات طويلة.

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