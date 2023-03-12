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إجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والعراق يعقد اليوم في بغداد

إجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والعراق يعقد اليوم في بغداد
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، أمس السبت، أن الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والعراق يعقد في بغداد من 12 إلى 14 آذار/مارس الجاري.

العالم - إيران

وقال مهدي صفري مساعد وزير الخارجية الإيرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية: إثر المشاورات التي جرت مع المسؤولين العراقيين في إطار اهتمام الحكومة الإيرانية الحالية بعقد اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الهدف وخاصة دول الجوار، سيعقد الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجمهورية الإسلامية والعراق في بغداد خلال الفترة من 12 إلى 14 آذار/مارس 2023.

وأضاف صفري: لإن الوفد الإيراني المؤلف من مندوبي القطاعات الحكومية والخاصة من ضمنهم جمع من التجار ورجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين، سيتوجه إلى بغداد برئاسة وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني.

وبيّن أن هذا الاجتماع سيبحث الموضوعات المهمة للتعاون في مختلف المجالات بما فيها المصرفية والنقل والترانزيت والزراعة والاستثمارات والتأمين والتجارة وتصدير الخدمات التقنية والهندسية، والطاقة والمجالات العلمية والرياضية و... وسيتم التوقيع على وثائق متنوعة في مجال ترسيخ التعاون الثنائي.

الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الإيرانية الحالية (تنتهي في 20 آذار/مارس 2023) قرابة 9 مليارات دولار، حصة الصادرات الإيرانية منها 8.927 مليار دولار بنمو نسبته 23 بالمائة، فيما بلغ حجم التوريد من العراق 146 مليون دولار بانخفاض نسبته 84 بالمائة مقارنة بالفترة المشابهة من العام الماضي.

وكان الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين قد عقد قبل أكثر من عامين في طهران باستضافة وزارة الطاقة الإيرانية.

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إجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والعراق يعقد اليوم في بغداد