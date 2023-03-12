رئيس برلمان لبنان يشيد بالاتفاق بين إيران والسعودية

العالم - إيران

ونوه "بري" في بيان بالجهود التي بذلت لتحقيق هذا الاتفاق، لا سيما العراقية والعمانية؛ مؤكدا بانها "أفضت جميعها إلى الخواتيم المرجوة بعودة العلاقات إلى سياقها الطبيعي تدريجيا".

وأضاف: هي بارقة الأمل التي لم نفقدها يوما ولن نفقدها، لأننا متيقنون بأن إرادة الخير والحكمة ولغة العقل في هذه الأمة التي لديها من القواسم المشتركة والتي تجمعها، هي أكثر بكثير مما يفرقها عن حقوقها وعن تاريخها المشترك وعن جغرافيتها المتصلة، وعن دينها الحنيف وعن إلهها الواحد الأحد، وعن قِبلتها التي يولي الجميع فيها عربا وعجما شطرها.

وتابع: نعم كنا متيقنين بأن إرادة التلاقي والتوافق لا بد هي المنتصرة على إرادة التباعد.

وشدد رئيس البرلمان اللبناني على أن "قدر هذه الأمة في تقدمها واستقرارها وازدهارها هو في التلاقي والحوار الدائمين وتقديم المشترك ونبذ كل ما يفرق ويباعد بينها".

كما بارك "للسعودية وإيران وللقيادتين في البلدين أنجازهما هذا الاتفاق التاريخي الإستراتيجي الذي تحتاجه المنطقة لصون حاضرها ولصياغة مستقبلها المزدهر والمستقر".

وختم بري بيانه متطلعا إلى القراءة الإيجابية لـ"مشهد التقارب العربي الإيراني" وعودته إلى طبيعته، ومجددا "الدعوة الصادقة والمخلصة لكافة القوى والشخصيات السياسية والحزبية في لبنان إلى وجوب المبادرة سريعا للتلاقي على كلمة سواء نقارب فيها كافة القضايا الخلافية وننجز استحقاقاتنا الدستورية وفي مقدمها أنتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق والحوار ولنا بما هو أمامنا أسوة حسنة.. كفى هدرا للوقت وتفويتا للفرص، فلنثبت للأشقاء والأصدقاء أننا بلغنا سن الرشد الوطني وسياديون بحق ونستحق لبنان".