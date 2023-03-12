أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 12 مارس 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- آرمان ملي ..

انعكاسات إقليمية ودولية إيجابية واسعة النطاق لِتَوَصُّلِ ايرانَ والسعودية لإتفاق إستئناف العلاقات.

- ابرار ..

هلع في تل أبيب من قرار ايران والسعودية إستئناف العلاقات الدبلوماسية .

- جوان ..

التفجير الإرهابي بمركز ثقافي بولاية مزار شريف الأفغانية يوقع اربعة شهداء وستة عشر جريحا .

- خراسان ..

الإنفجار الإرهابي بمزار شريف جسد ضعف حكومة طالبان في ضمان الأمن والإستقرار بأفغانستان .

- كيهان ...

الرئيس التونسي قيس سعيد يعبر عن رغبة بلاده في إعادة جسور العلاقات مع سوريا .

- مردم سالاري ..

بخضم فوضى الصراع الداخلي بفلسطين المحتلة , وزير الأمن يقيل رئيس شرطة تل أبيب .

- اطلاعات ..

إستشهاد فلسطيني وإصابة العشرات بمواجهات مع جنود الإحتلال خلال تظاهرات بالضفة ضد الإستيطان .

- رويش ملت ...

نواب بمجلس الشورى .. إتفاق إستئناف العلاقات مع السعودية , يعكس جدية ايران بحل المشاكل بالحوار .

- سياست روز ..

بدء مباحثات بين الاطراف المعنية بالأزمة اليمنية في جنيف بشأن تبادل الأسرى .

- وطن امروز ..

إستمرار وتيرة تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية والمسكوكات الذهبية في السوق الإيرانية .

- عصر ایرانیان ..

وزير الخزانة الأمريكي يحذر من إحتمال حدوث إنهيار اقتصادي ومالي خطير بالولايات المتحدة .

- قدس ..

جوزيب بوريل يذعن بعدم إمتلاك الإتحاد الأوروبي أوراق ضغط جديدةً ضد روسيا .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

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1- اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت عن توصل ايران والسعودية لاتفاق بشأن استئناف علاقاتهما وانهاء قطيعة سنوات وذلك في مقالها ( الصدمة الخبرية ) ..

تتفاعل ردود الفعل والانعكاساتُ والاصداء الاقليمية والدولية الواسعة ازاء توصل ايران والسعودية لتفاهم لاعادة جسور العلاقات الثنائية .

( خبر إستئناف العلاقات هذا حمل صدمة لأمريكا والقوى الغربية التي حاولت إخفاءه بتصريحات تعكس إرتياحا ظاهريا إزاء هذا التطور )

الذي يعكس واقعَ تضاؤل وانحسار النفوذ الامريكي الغربي في المنطقة. الى جانب ذلك لم يستطع الكيان الصهيوني اخفاء هلعه من اجواء التقارب الايراني السعودي وهو الذي بَنى آمالا عريضة على سيناريو الترويع من ايران لجرِّ رجل السعودية للتطبيع ايضا .

ان اتفاقَ استئناف العلاقات بين ايران والسعودية سينعكس بصورة ايجابية ملموسة على جهود ازالة اجواء التوتر بمنطقة الخليج الفارسي وهي اجواء ناجمة عن محاولات الغرب والكيان عرقلةَ ايِ تقاربٍ وتعاونٍ بين البلدان العربية وايران.

2- وطن امروز ...

صحيفة وطن امروز كتبت بدورها في مقال يحمل عنوان ( إتفاق ايراني سعودي يفجر صراعا بتل أبيب)..

صبَّ اتفاق استئناف العلاقات بين ايران والسعودية بعد قطيعة اعوام , الزيتَ على نيران الصراع الداخلي المحتدم بالكيان الصهيوني . المعارضةُ حمَّلَت نتنياهو مسؤولية التسبب بهذا التقارب الايراني السعودي بانتهاجِه سياسات خاطئة.

( رئيسا الوزراء السابقان لابيد وبينيت إعتبرا التقارب الإيراني السعودي هزيمة كبرى للكيان الصهيوني مقابل ايران )

وحمَّلا نتنياهو مسؤوليةَ هذا الفشل وتَعثُّرِ مسارِ التطبيع , وكل ذلك وسْطَ مخاوف واسعة وعميقة في الكيان الصهيوني من ان يؤدي تغيُّرُ المعادلات بمنطقة الخليج الفارسي بعد التقارب الايراني السعودي لتسريعِ وتيرة اضمحلال وتفكك الكيان الصهيوني بانحسارِ النفوذ الامريكي والغربي بالمنطقة .

3- قدس ..

صحيفةُ قدس كتبت في مقالها ( خوف من تكرار الفضيحة) ..

مجلسُ النواب الامريكي رفض بالاغلبية مشروع قرار يدعو لانسحاب القوات الامريكية من الاراضي السورية .

( إن وراء رفض خروج القوات الأمريكية من سوريا مخاوفَ من تكرار الإنسحاب الأمريكي المخزي من كابول والرغبةِ بمواصلة سرقة النفط)

ولكنَّ منطق الاحداث والتطورات في الساحة السورية بات يدل على ان امريكا قد تواجه فضيحةَ فشلٍ ذريع في الساحة السورية هذه المرة لايَقِلُّ عن فضيحة الهروب الامريكي من كابول.

4-خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الحرب في اوكرانيا في مقالها ( لاآفاق للسلام في الحرب بأوكرانيا )..

دخلت الحرب في اوكرانيا عامها الثاني بعد ان كانت التوقعات الاولية تشير الى امكانية حسمها بايام او باسابيع كحد اقصى .

ان هذه الحرب تستمر وتتفاعل مع ظهور مؤشرات خطيرة تدل على قرب توسعها وسط استعدادات روسية هائلة لشن هجوم ربيعي واسع النطاق , واستعدادات اوكرانية مماثلة لصد الهجوم لروسي المرتقب .

(آفاق المستقبل لا تعكس وجود أي بصيص أمل لانهاء هذه الحرب وإعادة الأمن والسلام لربوع أوكرانيا فلغة السلاح ما زالت السائدة )

فالغرب مصر على خططه باستنزاف روسيا باوكرانيا , وموسكو ترفض اية توجهات لاتحقق لها اهدافها المعلنة باوكرانيا ولا توقف تمدد الناتو , ومن هنا فأن ما يحدث باوكرانيا اليوم هو حرب ارادات بامتياز بين القوى الغربية وروسيا .

5-آفتاب يزد ..

سلطت صحيفة افتاب يزد الضوء على ( اراء خبراء عسكريين عراقيين ) حول التواجد العسكري الامريكي في العراق وجاء في تقرير للصحيفة..

زيارة وزير الدفاع الامريكي المفاجأة لبغداد اثارت تكهنات مختلفة حول مستقبل التواجد لعسكري الامريكي خاصة بعد قوله ان العراق طلب بقاء القوات الامريكية وهو كلام نفته بغداد..وفي هذا السياق..

( قال الفريق رسول يحيى الناطق بإسم القوات العراقية ان الجيش والحشد قادران على القضاء على الدواعش بقوة وكفاءة)،مضيفا ان العراق ليس بحاجة لاحد في مجال القضاء على الارهاب.

من جانبه يرى الخبير الاستراتيجي العراقي اللواء حسن البيضاني ان واقع الاوضاع الميدانية في مجال القضاء على الارهاب يؤكد بحد ذاته عدم حاجة العراق لوجود قوات اجنبية على اراضيه ,

6- آرمان امروز ..

في مقالها (إتفاق في الخليج الفارسي بعيدا عن الغرب ) كتبت صحيفة ارمان امروز ..

العلاقات بين ايران والسعودية في طريقها للعودة الى حالتها العادية بعد قطيعة سنوات .

( إن إستئناف العلاقات بين إيران والسعودية ضرورة حتمتها اواصر الجيرة والوشائج الدينية والتاريخية المشتركة ومصالح الشعبين)

والمسألة المهمة على صعيد هذا التطور تتمثل في كون ان ماحدث جسد واقع تضاؤل وانحسار النفوذ الامريكي الغربي في مسرح الاحداث بمنطقة الخليج الفارسي.