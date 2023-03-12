'الشعب يريد تحرير الأسير'.. وسم يغطي مواقع التواصل نصرة للأسرى +فيديو

العالم - فلسطين

ودعت لجنة الطوارئ النشطاء والإعلاميين عبر مواقع التواصل لإطلاق هاشتاغ "الشعب يريد تحرير الأسير"، والتغريد حول قضية الأسرى.

وعبر النشطاء عن دعمهم ومساندتهم للأسرى في خطواتهم التصعيدية النضالية، داعين الجميع للمشاركة في نصرة الأسرى.

الناشطة آية المصري قالت:" إن قيود السجن..وقفول أبوابه.. لن تهزم عزم الأسود".

أما الناشط عماد الدين فغرد قائلًا:"شعبنا البطل، إن إسنادكم لنا هو أساس صمودنا وعنوان وفائكم لنا، فليستمر حتى تحقيق مطالبنا وحريتنا".

وذكر بدعوة الحركة الأسيرة"وندعو كافة النشطاء والإعلاميين عبر مواقع التواصل لإطلاق هاشتاغ:

"الشعب يريد تحرير الأسير"

فيما غردت غدير كمال عبر حسابها: "معركة الأسرى الكبرى مع الاحتـ.لال اقتربت فلتلتحم كل الساحات"

وأشارت الناشطة نداء وليد إلى أن معركة الأسرى الكبرى مع الاحتلال اقتربت، فلتلتحم كل الساحات.

فيما غرد حساب "الشبراوي غزة" أن ‏الأسرى في سجون الاحتلال يدعون احرار الشعب الفلسطيني للخروج بوقفات تضامنية معهم يوم الثلاثاء القادم الساعة 7:30 مساءً، كما ويوجهون دعوةً إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التغريد عبر هاشتاغ ‎#الشعب_يريد_تحرير_الاسير، ويُحذرون الاحتلال بأنَّ معركة الاضراب عن الطعام قد اقترب والتي ستبدأ اول ايام شهر ‎#رمضان اذا لم يتراجع الاحتلال عن العقوبات التي فرضها بحق الاسرى في السجون، كحرمانهم من الماء الساخن ومن الادوات الكهربائية ومن الحمامات.

في حين قال الناشط محمد قشوع:" ‏يا عالم ، عتم وسجون ما هزت عزمهم.. يا يابا ولا السجَّان بقيده هزمهم"

فك الله أسركم بالعز ????✌????

وأوضحت الناشطة "خولة ناصر" أن الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم 26 على التوالي

وحذرت الناشطة "خديجة القططة" الاحتلال بأن يدرك أن شعبنا بكافة مكونات وأطيافه يقف خلف الأسرى في معركتهم هذه وأن تحريرهم يمثل هدفا مقدسا لا تراجع عنه.

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال خطواتهم الاحتجاجية ضمن البرنامج النضالي المتصاعد لليوم الـ 26 على التوالي، لمواجهة سياسات المتطرف "بن غفير" والإجراءات القمعية بحقهم من إدارة سجون الاحتلال.