رئيس وزراء بريطانيا يتوجه إلى أمريكا اليوم الأحد

العالم - اوروبا

كان ألبانيزي أعلن يوم الأربعاء أنه سيزور الولايات المتحدة قريبا للقاء بايدن في قمة يتوقع أن يتخللها الإعلان عن اتفاق ضخم تستحوذ بموجبه أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

يأتي ذلك بموجب تحالف "أوكوس" الثلاثي الذي أُعلن في عام 2021 في إطار جهود لمواجهة الوجود العسكري المتنامي لللصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وينص اتفاق "أوكوس" أيضا على التعاون بين الحلفاء الثلاثة في مجال الصواريخ الفرط صوتية والذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يقرر الاجتماع الذي سيعقد في سان دييغو بولاية كاليفورنيا يوم الاثنين الخطوات التالية التي سيتعين على أستراليا اتخاذها لاستلام الغواصات.

وأشاد سوناك بتحالف أوكوس، وقال إن مثل هذه الشراكات تجسد نهج بريطانيا.

وقال "في الأوقات المضطربة، تعد التحالفات العالمية للمملكة المتحدة أكبر مصدر لنا للقوة والأمن".