ارتفاع نسبة الحوالات لسوريا 100% قريبًا في رمضان.. هل تنتعش الليرة؟

العالم - سوريا



وتوقع أن يرتفع هذا الرقم بواقع 100 % خلال شهر رمضان المقبل، ليصل حدود 15 مليون دولار يومياً، لأن معظم المغتربين السوريين يضاعفون قيم حوالاتهم خلال هذا الشهر لمساعدة ذويهم وأهلهم وكذلك بعض الجمعيات الخيرية.

وعن تأثير تدفق الحوالات المضاعف إلى سوريا خلال شهر رمضان، فيؤكد الخبراء كونه إيجابيًا لليرة بالوضع الافتراضي، لكن تدفق الدولار الحاصل بعد الزلزال كان أكبر وخلال مدة زمنية أقصر، ولم يساهم ذلك إيجابيًا إلا بشكل آني.

وعن أثر رفع سعر الصرف الرسمي لدى مصرف سورية المركزي على أسعار السلع في الأسواق المحلية، بيّن الدكتور أنه لا أثر مباشراً له.

وأكد أن معظم الباعة والتجار يسعرون على دولار أعلى بكثير من دولار المركزي والسوق الموازية، كنوع من التحوط الذي اعتادوا خلال السنوات الماضية اتخاذه كإجراء احترازي أمام مخاوفهم من ارتفاع معدلات التضخم المتغيرة، خاصة أن تنفيذ إجازات الاستيراد يحتاج لعدة أشهر، وهو ما يمثل بنظرهم فترة زمنية كبيرة لاحتمالات ارتفاع معدلات التضخم.

ويقول صاحب بقالية في منطقة المزة بدمشق، ويدعى رائد (42 عاماً)، “نحن الحلقة الأضعف في مسلسل التسعير بالدولار وفي مواجهة مباشرة مع السكان”، مضيفاً أن تجار نصف الجملة والموزعين يفرضون عليهم سعرا مرتفعا، ما يضطرهم لرفع أسعارهم أيضاً كي يستمروا في عملهم وكسب لقمة عيشهم.

في المقابل يعاني سكان العاصمة دمشق كما غيرها من المدن من انعدام قدرتهم الشرائية وسط تفشي البطالة وانخفاض الدخل الشهري للعاملين في القطاعين العام والخاص، إذ يبلغ متوسط الراتب للموظف الحكومي نحو 15 دولارا، كما لا تتجاوز رواتب القطاع الخاص الـ 50 دولارا في أحسن أحوالها.