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قرداحي معلقاً على الاتفاق السعودي الإيراني: وصلني حقي

قرداحي معلقاً على الاتفاق السعودي الإيراني: وصلني حقي
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي ترحيبه باتفاق تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران بوساطة صينية بعد أكثر من 7 سنوات على انقطاعها.

العالم - إيران

وعبر حسابه في "تويتر" قال قرداحي: "أطيب التحيات لكلٍ من دولتي إيران والسعودية، وألف مبروك اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما برعاية الرئيس الصيني".

وأضاف قرداحي: "بكل صدق ومحبة، وصلني حقي.. شكرا".

يذكر أن تصريحا لقرداحي حين كان وزيرا للإعلام، حول الحرب في اليمن، أدى إلى أزمة دبلوماسية بين لبنان، والسعودية، إضافة إلى دول خليجية أخرى.

وتم تداول تسجيل مصور لقرداحي يتحدث فيه عن الحرب في اليمن، ووصف تلك الحرب بأنها "عبثية"، وهو ما أثار غضب السعودية التي عاجلت إلى سحب سفيرها من لبنان، ولحقتها دول أخرى، وذلك قبل أن يضطر قرداحي إلى تقديم استقالته.

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قرداحي معلقاً على الاتفاق السعودي الإيراني: وصلني حقي