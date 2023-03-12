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عودة رفات 69 شهيدا إيرانیا عبر منفذ شلامجة الحدودي

عودة رفات 69 شهيدا إيرانیا عبر منفذ شلامجة الحدودي
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

من المقرر وصول رفات 69 شهيدا من شهداء مرحلة الدفاع المقدس (الحرب المفروضة التي فرضها نظام صدام المقبور 1980-1988 على إيران) صباح يوم الثلاثاء المقبل عبر منفذ شلمجة الحدودي في محافظة خوزستان جنوب غربي ايران.

العالم - إيران

وأعلن ذلك العميد باقر زاده رئيس لجنة البحث عن المفقودين، موضحا أن جثامين الشهداء سيتم استقبالها من قبل أهالي مدينيتي آبادان وخرمشهر.

وأضاف: خلال العام الماضي وحتى 10 آذار/مارس الجاري تم العثور على جثث 277 شهيداً في كافة محاور العمليات عبر الحدود.

وتابع باقر زاده قائلا: تم خلال الفترة الأخيرة لعمليات البحث العثور على جثث 73 شهيدا، منها 69 شهيدا في المنطقة الحدودية جنوب العراق، و4 شهداء في منطقة الحدود الداخلية.

وأوضح أن هؤلاء الشهداء استشهدوا في عمليات والفجر التمهيدية، والفجر 1، خيبر، بدر، وكربلاء 5، وهجوم العدو في العام الأخير من الحرب المفروضة، وتم العثور على رفاتهم في مناطق عمليات شمال وجنوب فكة، جم هندي، دم سري، شرهاني، جزر مجنون، شرق دجلة، وشلمجة.

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