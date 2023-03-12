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الرئيس التونسي يؤكد بقاء الصحافة الورقية

الرئيس التونسي يؤكد بقاء الصحافة الورقية
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن الصحافة الورقية ستبقى، وأن الحديث عن تحولها بالكامل إلى صحافة إلكترونية غير حقيقي.

العالم- تونس

ووفق تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق التونسية"، قال سعيد: "لا مجال لتحويل الصحافة الورقية إلى صحافة إلكترونية... سيبقى القرطاس وسيبقى القلم".

تصريحات الرئيس التونسي جاءت خلال زيارة قام بها أمس السبت إلى مقر مؤسسة سنيب لابريس الصحافة، والذي أكد على وجود عدة مشاكل بالمؤسسة، لكنه شدد على "ضرورة مواجهتها وحلها ولكن ليس على حساب جزء من تاريخ تونس"

وقال سعيد: "لا يمكن أن نتقشف في تاريخنا فالجريدة لا يعوضها أي شيء.. ولابد من تحميل كل طرف المسؤولية" لافتا إلى أنه سيتم الاحتفال بعيد ميلاد المؤسسة 87 على النسخة الورقية وليس على النسخة الرقمية.

وفيما دعا إلى "إعادة طباعة النسخة الأولى من جريدة لابراس الصادرة يوم 12 مارس سنة 1936"، أشار إلى ضرورة التكاتف من أجل حل مشاكل المؤسسة.

طالع أيضا: الصحفيون التونسيون يلوحون بإضراب عام وحرية الصحافة مطلبهم.

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