مذيعة قناة العالم تتحدث عن مسيرتها الاعلامية + فيديو

العالم - خاص بالعالم

وقالت مذيعة قناة العالم الاخبارية القديرة "فاطمة عباسي" إن مهنة الاعلام فضلا عن صعوباتها وتحدياتها هي مسؤليىة كبيرة على عاتق الاعلامي خاصة في القنوات التي تتخذ نهج المقاومة نصرة المظلوم كقناة العالم.

وأضافت، أن الاستمرار في مهنة الإعلام الصادق والشفاف يتطلب معالجة الصعوبات وتجاوز التحديات.

وأشارت "فاطمة عباسي" الى ان قناة العالم الاخبارية تسعى الى ان يعمل كل طاقهما بروح الفريق الواحد من أجل أن تقدم الافضل للمشاهد، موضحة أنها تعلمت الكثير خلال مسيرتها الاعلامية مع هذه القناة.

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